استطلاع لوطن: 50 % من العائلات الفلسطينية اضطرت لتقليص نفقاتها لمواجهة غلاء الأسعار

رام الله - وطن: أظهر استطلاع للرأي، أجرته شبكة وطن الإعلامية حول ارتفاع الاسعار أن غالبية المستطلعة آراؤهم أكدوا بأن عائلاتهم اضطرت لتقليص بعض نفقاتها لمواجهة الغلاء .

وطرحت وطن على موقعها الإلكتروني، سؤالا حول تأثير غلاء الأسعار على مستوى إنفاق العائلات الفلسطينية الشهري؟ حيث قال 50 بالمئة من المستطلعة آراؤهم بأن غلاء الأسعار أثر على مستوى إنفاق عائلاتهم، ما اضطرهم الى تقليص بعض النفقات لمواجهة ذلك.

وقال 22 بالمئة انهم اضطروا الى بيع بعض ممتلكاتهم لمواجهة الغلاء، بينما قال 21 % انهم اضطروا للبحث عن عمل إضافي آخر لتأمين نفقات عائلاتهم التي ازدادت بفعل غلاء المعيشة، في حين قال 7 % أنهم لم يتأثروا بارتفاع الأسعار.