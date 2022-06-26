بنك القدس يطلق حملة ترويجية جديدة على بطاقاته الإئتمانية

وطن: أعلن بنك القدس، عن إطلاق حملة ترويجية جديدة بعنوان "مع رفيقة دربك .. خلي أسلوب حياتك ذكي" وذلك بالشراكة مع شركة ماستركارد لصالح عملاء البنك حاملي بطاقات ماستركارد الإئتمانية.

وتشمل الحملة السحب على 11 جائزة، وهي عبارة عن مجموعة من الأجهزة الذكية المميزة، بحيث سيتم السحب على 5 فائزين من حاملي بطاقات وورلد، وورلد ايليت ليحصل الفائز على مجموعة أجهزة تشمل (Smart Phone ,Smart Tablet, Smart Watch Earbuds) ، والسحب على 6 فائزين من حاملي البطاقات الفضية والتيتانيوم ليحصل الفائز على مجموعة أجهزة تشمل Smart Tablet, Smart Watch Earbuds)).

وللدخول في السحب على الجوائز، سيتعين على العملاء من حملة البطاقات الفضية و التيتانيوم القيام بعمليات الشراء بمجموع ما قيمته 1500 $ أو ما يعادلها من العملات الأخرى كحد أدنى بشكل تراكمي خلال الأربعة شهور التي تشملها الحملة، كما ويحصل العميل على فرصة اضافية للربح عند عمليات الشراء المحلية بقيمة 150$، أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، ويحصل على فرصة مضاعفة عند عمليات الشراء الدولية وبنفس القيمة.

أما حاملي بطاقات وورلد، وورلد إيليت فإنه يتعين على حامليها القيام بعمليات الشراء بمجموع ما قيمته 4000$ أو ما يعادلها من العملات الأخرى كحد أدنى بشكل تراكمي خلال الأربعة أشهر التي تشملها الحملة، كما ويحصل العميل على فرصة اضافية عند عمليات الشراء المحلية بقيمة 300$، أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، ويحصل على فرصة مضاعفة عند عمليات الشراء الدولية وبنفس القيمة.

من ناحيته، قال صلاح هدمي الرئيس التنفيذي للبنك: " إن إطلاق هذه الحملة يأتي في إطار سعينا لمكافئة عملائنا وتقديم جوائز ومزايا تواكب أسلوب حياتهم وتلبي احتياجاتهم، كما ولزيادة الوعي نحو استخدام البطاقات الإئتمانية بشكل خاص والبطاقات بشكل عام في عمليات الشراء المحلية والعالمية، فهي تقدم أكبر قدر من المكافآت مع أقصى درجات الأمان والحماية، كما وتأتي هذه الحملة في الوقت الذي نعمل به على تطبيق استراتيجيتنا نحو التحول الرقمي ومواكبة التطورات العالمية وتقديم كل ما هو جديد لعملائنا.

وأضاف هدمي، "إن التعاون مستمر مع ماستركارد لتقديم المزيد من الخدمات الحصرية لعملائنا، وحملة " مع رفيقة دربك .. خلي أسلوب حياتك ذكي " هي فرصة جديدة لحاملي بطاقات ماستركارد الائتمانية من بنك القدس للاستمتاع بمزايا أكثر تتناسب مع اهتماماتهم واحتياجاتهم. ولنقدم لعملائنا فرصة الفوز بـ 11 جائزة متنوعة ومميزة."

يشار إلى أن حامل بطاقة ماستر كارد من بنك القدس يتمتع بمزايا عديدة، ومنها ميزة الإسترداد النقدي لغاية 12% من قيمة المشتريات، والعديد من العروض المقدمة لحاملي بطاقات ماستركارد.