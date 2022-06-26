تشكيل حزب جديد في النقب سينافس القائمة الموحدة



وطن: ذكرت صحيفة يديعوت احرنوت العبرية صباح اليوم الاحد انه بدأ في النقب تشكيل حزب جديد باسم "مستقبل النقب"

وبحسب الصحيفة فان هذا الحزب سيكون منافسا ومهددا حقيقيا للقائمة العربية الموحدة بزعامة منصور عباس، مشيرا الى ان الحزب يضم شخصيات عامة ورجال اعمال ورؤساء مجالس ونشطاء اجتماعيين وغيرهم من البلدات والقرى غير المعترف بها في النقب.

وأشارت الى ان محادثات تشكيل الحزب بدأت حتى قبل حل الكنيست، وان اعلان نفتالي بينت عزه حل الكنيست والتوجه لانتخابات مبكرة الأسبوع الماضي أدى الى تسريع إجراءات تشكيل هذا الحزب.

ويترأس الحزب طلال القرناوي الذي كان سابقا ضمن حزب العمل، والذي وصف العام الأخير بانه كان الأصعب على سكان النقب.

(المصدر- القدس دوت كوم)