الإحصاء الفلسطيني ينظم دورة تدريبية حول مبادئ الاحصاء

وطن: افتتح جهاز الاحصاء الفلسطيني، صباح اليوم الاحد في مقره الرئيسي بمدينة رام الله، دورة تدريبية حول مبادئ الاحصاء والتحليل الإحصائي باستخدام برنامج SPSS لمجموعة من موظفي عدة مؤسسات وطنية، وذلك ضمن جهود الاحصاء الفلسطيني لتطوير قدرات العاملين في الوحدات الإحصائية في المؤسسات الشريكة.

يشار إلى أن هذه الدورة تشتمل على عدة مواضيع منها: تعريف علم الاحصاء وأهميته واستخداماته، وآليات عرض البيانات وتبويبها مثل الجداول التكرارية والرسوم والأشكال البيانية، ومقاييس النزعة المركزية ومقاييس التشتت وأنواعها، وطريقة حساب كل مقياس وتفسير قيمته، كما سيتم الحديث عن مفهوم الانحدار والارتباط، والاستنتاج الاحصائي (التقدير واختبار الفرضيات)، ومبادئ المعاينة، ومبادئ الاحتمالات، بالإضافة الى تعريف ببرنامج التحليل الإحصائي SPSS: (مفاهيم ومصطلحات أساسية، وأهداف وأهمية البرنامج (نظرة عامة)، وكيفية إدخال وتعريف المتغيرات على البرنامج، وكذلك إدارة البيانات باستخدام SPSS (القراءة من ملفات بيانات خام وعمل import وexport للبيانات باستخدام البرنامج)، وسيتم تدريب المشاركين على إجراء التحليلات الإحصائية المختلفة باستخدام SPSS وعمل الجداول التكرارية والتحليلات الإحصائية، بالإضافة الى تمثيل البيانات بيانيا وجدولتها، واختبار الفرضيات (التحليل الخاص بالمقارنة والفروق ذات الدلالة الإحصائية في الأوساط الحسابية)، والارتباط والانحدار، وسيتم تنفيذ العديد من التمارين العملية خلال كافة مراحل التدريب.