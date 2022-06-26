الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة بينهم ناشطة مقدسية

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الاحد عددا من المواطنين في مناطق متفرقة بالضفة بينهم ناشطة مقدسية.

واقتحم جنود الاحتلال مدن سلفيت و طولكرم وبيت لحم والخليل واعتقلوا عددا من الشبان عُرف منهم:

‏الناشطة ‏المقدسية سعاد أبو رموز- القدس المحتلة

معتصم بدوي- من قريوت جنوب نابلس

عبد الفتاح- عازم قريوت جنوب نابلس

اصيل علاء- موسى قريوت جنوب نابلس

عبادة عازم- قريوت جنوب نابلس

براء بدوي- قريوت جنوب نابلس

يمان عازم- قريوت جنوب نابلس

أمجد أبو عطية- مخيم نور شمس بطولكرم

نعيم حرب- سكاكا بسلفيت

فراس حرب- سكاكا بسلفيت

زيد حسام حرب- سكاكا بسلفيت

عدي سامر جابر- مخيم نور شمس بطولكرم

محمود سامر جابر- مخيم نور شمس بطولكرم

محمد وحيد ابو مارية- بيت امر شمال الخليل

مالك يوسف حسن- بيت أمر شمال الخليل