الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة بينهم ناشطة مقدسية
26.06.2022 08:46 AM
وطن: اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الاحد عددا من المواطنين في مناطق متفرقة بالضفة بينهم ناشطة مقدسية.
واقتحم جنود الاحتلال مدن سلفيت و طولكرم وبيت لحم والخليل واعتقلوا عددا من الشبان عُرف منهم:
الناشطة المقدسية سعاد أبو رموز- القدس المحتلة
معتصم بدوي- من قريوت جنوب نابلس
عبد الفتاح- عازم قريوت جنوب نابلس
اصيل علاء- موسى قريوت جنوب نابلس
عبادة عازم- قريوت جنوب نابلس
براء بدوي- قريوت جنوب نابلس
يمان عازم- قريوت جنوب نابلس
أمجد أبو عطية- مخيم نور شمس بطولكرم
نعيم حرب- سكاكا بسلفيت
فراس حرب- سكاكا بسلفيت
زيد حسام حرب- سكاكا بسلفيت
عدي سامر جابر- مخيم نور شمس بطولكرم
محمود سامر جابر- مخيم نور شمس بطولكرم
محمد وحيد ابو مارية- بيت امر شمال الخليل
مالك يوسف حسن- بيت أمر شمال الخليل