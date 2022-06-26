قوات الاحتلال تقتحم وتعتقل ثلاثة مواطنين من مخيم نور شمس

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال صباح اليوم الأحد ثلاثة مواطنين من مخيم نور شمس في محافظة طولكرم.

وقالت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم و اعتقلت الشاب أمجد أبو عطية، بعد أن داهمت منزله.

وفي سياق متصل اعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين عدي، و محمود سامر جابر، بعد أن داهمت منزل ذويهما في مخيم نور شمس، وفتشته.

وأفادت المصادر ذاتها بأن اندلعت مواجهات بين الشبان قوات الاحتلال، حيث اعتلت قوات الاحتلال عددا من أسطح المنازل عقب اقتحام المخيم، وأغلقت شارع نابلس المحاذي له.