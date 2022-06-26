حزب الشعب لوطن: قرار رفع رسوم المحاكم يمثل انتهاكا لمبدأ الوصول للعدالة وتهديد للسلم الأهلي

وطن: اعتبر عضو المكتب السياسي لحزب الشعب، فهمي شاهين، قرار مجلس الوزراء المتمثل في رفع رسوم المحاكم النظامية والتقاضي، انتهاك جديدة لمبدأ حق الوصول للعدالة، ويشكل تهديد للسلم الأهلي ومساس إضافي بصمود شعبنا في وطنه.

وأضاف شاهين لوطن أن القرار المذكور يأتي ضمن قرارات وسياسات عديدة تخالف القانون الأساسي الفلسطيني، وسوف يؤدي إلى نتائج وخيمة على السلم الأهلي وإلى مزيد من الفلتان الأمني، وإلى إفقار المواطنين ودفعهم للبحث عن وسائل وطرق أخرى لرد حقوقهم خارج نطاق القانون، مشيراَ أن القانون الأساسي نص على أن "التقاضي حق مصون وللمواطن حق المثول أمام قاضيه الطبيعي دون إعاقة".

وقال شاهين ان حزب الشعب يطالب بالتراجع الفوري عن قرار رفع رسوم المحاكم النظامية، والتوقف فوراَ عن كل قرارات وسياسات الافقار و"الجباية" التي تعبث بأمن ومعيشة وحقوق المواطنين وحرياتهم.