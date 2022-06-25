ذوو الشهداء المحتجزة جثامينهم يعتصمون في جنين للمطالبة بأبنائهم

جنبن- وطن: طالب ذوو الشهداء المحتجزة جثامينهم وذوو أسرى وأسرى محررون، مساء اليوم السبت، كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية بالتدخل والضغط على سلطات الاحتلال لتسليم جثامين أبنائهم المحتجزة.

جاء ذلك خلال الاعتصام داخل خيمة الإسناد والتضامن مع الأسرى بميدان عميد الأسرى كريم يونس وسط جنين، بمشاركة فعاليات من المدينة ومخيمها.

ودعا المشاركون كافة أحرار العالم والمؤسسات الحقوقية وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى أخذ دورهم والضغط على الاحتلال لتسليم جثامين الشهداء المحتجزة في ثلاجاته وما يسمى "مقابر الأرقام"، مؤكدين استمرار تنظيم المزيد من الفعاليات حتى استرداد الجثامين.

المصدر: الحياة الجديدة