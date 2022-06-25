مصرع ثلاثة مواطنين من الضفة وغزة بحوادث متفرقة اليوم

رام الله- وطن: لقي ثلاثة فلسطينيين مصرعهم، مساء اليوم السبت، بحوادث متفرقة، في الخليل لقي شاب (26 عامًا) مصرعه، إثر حادث سير تعرض له على طريق وادي القف، وفي مدينة دير البلح لقي فتى من محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، مصرعه إثر انقلاب جرار زراعي، كما لقي طالب فلسطيني، مصرعه غرقًا خلال تواجده في إحدى المدن الألمانية.

مصرع سائق دراجة نارية بحادث سير غرب الخليل

قال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات إن الحادث نجم عن اصطدام دراجة نارية غير قانونية كان يقودها الشاب بمركبة غير قانونية أيضًا على طريق وادي القف الواصل بين الخليل وترقوميا، الأمر الذي تسبب بإصابة الشاب بجراح خطيرة نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، وأعلن الأطباء وفاته متأثرا بإصابته.

وأضاف ارزيقات بأنه قد تم إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور للوقوف على أسبابه.

وناشد ارزيقات المواطنين كافة بتجنب استخدام الدراجات غير القانونية لما لها من خطورة على حياتهم وحياة الآخرين.

مصرع فتى من خان يونس إثر انقلاب جرار زراعي وسط غزة

من ناحية أخرى، أفادت مصادر طبية بأن الفتى بشار عبد الحميد الأغا (17 عامًا)، وصل إلى المستشفى متوفيًا، إثر انقلاب جرار زراعي يملكه، أثناء عمله في مدينة دير البلح وسط القطاع.

"الخارجية": مصرع طالب فلسطيني غرفًا في ألمانيا

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان لها، إن سفارتنا لدى ألمانيا أفادت بأن الطالب الفلسطيني أمير محمود عبد الكريم عودة (سعدات) من بيت حانون شمال قطاع غزة، لقي مصرعه غرقا خلال تواجده في إحدى المدن الألمانية، وأنها على تواصل مع أخيه الذي كان برفقته، ومع أهله، للمتابعة معهم بشأن نقل جثمانه.

المصدر: الحياة الجديدة