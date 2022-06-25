عزام الأحمد: تشكيل لجنة للتحقيق في أزمة الهلال الأحمر الفلسطيني في لبنان

رام الله- وطن: ناشد عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد، العاملين في الهلال الأحمر الفلسطيني فرع لبنان، بالتوقف الفوري عن التراشق الإعلامي، وبعدم استخدام وسائل الإعلام لطرح الخلافات والتباينات وكيل الاتهامات.

وقال الأحمد في بيان، اليوم السبت، إن هناك لجنة تقصي حقائق وتحقيق في الأزمة القائمة في الهلال الأحمر الفلسطيني في لبنان من كل جوانبها ستبدأ عملها على الفور.

ودعا الجميع إلى عدم استغلال مثل هذه الخلافات والتباينات من المتربصين بقضايا شعبنا.

المصدر: الحياة الجديدة