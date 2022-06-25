إصابة 5 أشخاص بجروح في شجار بحي الطور في القدس المحتلة

القدس- وطن: أصيب 5 أشخاص بجروح بينها خطيرة في شجار نشب في حي الطور في القدس المحتلة، مساء اليوم السبت.

وحسبما تناقلته مصادر محلية، فإن الشجار تخلله إلقاء حجارة واشتباك بالعصي وإطلاق نار.

وقدمت طواقم طبية العلاجات الأولية للمصابين، إذ وصفت حالة اثنين منهم بالحرجة والخطيرة إثر تعرضهما لإطلاق نار، فيما عانى المصابون الآخرون جروحا في القسم السفلي من أجسادهم.

وأحيل المصابون، على وجه السرعة، إلى المستشفى لاستكمال العلاج.

ووصلت قوات من الشرطة الإسرائيلية واعتدت على المتجمهرين في المكان، وباشرت التحقيق في ملابسات الشجار.

المصدر: عرب 48