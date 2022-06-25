مصرع سائق دراجة نارية بحادث سير غرب الخليل

وطن: لقي شاب (26 عامًا) مصرعه، مساء اليوم السبت، إثر حادث سير تعرض له على طريق وادي القف غرب الخليل .

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات إن الحادث نجم عن اصطدام دراجة نارية غير قانونية كان يقودها الشاب بمركبة غير قانونية أيضًا على طريق وادي القف الواصل بين الخليل وترقوميا، الأمر الذي تسبب بإصابة الشاب بجراح خطيرة نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، وأعلن الأطباء وفاته متأثرا بإصابته.

وأضاف ارزيقات بأنه قد تم إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور للوقوف على أسبابه.

وناشد ارزيقات المواطنين كافة بتجنب استخدام الدراجات غير القانونية لما لها من خطورة على حياتهم وحياة الآخرين .