معرض فني في أريحا تكريما للشهيدة شيرين أبو عاقلة

وطن: أقامت مديرية الثقافة في محافظة أريحا والأغوار، المعرض الفني، تكريما لروح الشهيدة الصحفية شيرين ابو عاقلة بالتعاون مع "ابداع- رابطة الفنانين التشكيليين العرب كفر ياسيف من أراضي الـ48" واتحاد الفنانين الفلسطينيين.

وضم المعرض الذي أقيم في المتحف الروسي في المدينة، عشرات اللوحات التي تجسد شخصية الراحلة الشهيدة أبو عاقلة ولوحات عن لحظة اغتيالها.

وثمن محافظ أريحا والأغوار جهاد أبو العسل، كل الأنشطة والفعاليات التي تصب في خانة النضال الوطني والذاكرة الوطنية الفلسطينية.

وقال فتحي براهمة في كلمة البلدية: إن اريحا تعتز أن بدايات الشهيدة الراحلة كانت من هنا، والشهيدة لم تكن مجرد صحفية بل كانت جسرا للعالم الخارجي وتنقل صورة وقضايا فلسطين للعالم.

وأشار عماد أبو سمبل في كلمة نقابة الصحفيين، إلى أنه سقط العديد من الصحفيين كشهداء وجرحى برصاص جيش الاحتلال أثناء تغطيتهم الأحداث، ويتم استهدافهم بشكل متعمد لثنيهم عن نقل جرائم الاحتلال.

وأكد نقيب اتحاد الفنانين في أريحا سامر خميس، أن رسالة الفن راقية وتتمثل بتجسيد حضارة ونضال الشعب الفلسطيني.

وقال الفنان احمد مثاني من أراضي الـ48، إن همنا واحد وشعب فلسطين يقاوم بالكلمة والريشة وكل اشكال التعبير والرفض للاحتلال.