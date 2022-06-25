في اليوم العالمي للبهاق..ما هي أعراضه؟

وطن: تحتفل البلدان باليوم العالمي للبهاق في 25 يونيو/ حزيران سنويا، بهدف زيادة الوعي وتبديد بعض المفاهيم الخاطئة المرتبطة بهذه الحالة.

وتم الاحتفال الأول باليوم العالمي للبهاق في 25 يونيو/ حزيران 2011، حيث تم اختيار هذا التاريخ تخليداً لذكرى الفنان مايكل جاكسون الذي أصيب بالبهاق، كما أنه ذكرى وفاته أيضا.

ورغم أن هذه الاضطرابات لا تسبب الوفاة أو مشاكل صحية كبرى، فإن ظهور البهاق يمكن أن يسبب التوتر وتدني احترام الذات ومشاكل نفسية أخرى.

ماذا تعرف عن البهاق؟

البهاق هو حالة جلدية يصاب فيها الشخص ببقع من الجلد الأبيض مع هوامش حادة، ويحدث هذا لأن الخلايا التي تنتج الميلانين تموت أو تتوقف عن العمل.

ويمكن أن يؤثر على أي جزء من الجسم بما في ذلك الفم والشعر والعينين والوجه والرقبة واليدين وتجاعيد الجلد، وأحيانًا يبدأ في الشفاه وأطراف الأصابع والأعضاء التناسلية أيضًا.

وهذا المرض يصيب الأشخاص من جميع أنواع البشرة، وإن كان أكثر وضوحًا عند الأشخاص ذوي البشرة الداكنة، ووفقا للتقديريات يصيب البهاق من 1-2% من سكان العالم، مع العلم أنه ليس مميتًا أو معديًا.

وعلى الرغم من اعتباره اضطرابًا في المناعة الذاتية، إلا أنه نادرًا ما يرتبط باضطرابات في أعضاء الغدد الصماء الأخرى مثل الغدة الدرقية أو الغدد الكظرية.

من الصعب التنبؤ بكيفية تطور هذا المرض، مثلا في بعض الأحيان تتوقف البقع دون علاج، وفي حالات نادرة يستعيد الجلد لونه، لكن في معظم الحالات ينتشر فقدان الصباغ ويصيب أخيرًا معظم الجلد.

لا يوجد علاج للبهاق، ولكن العلاج المناسب يمكن أن يوقف أو يبطئ عملية تغير اللون ويعيد بعض اللون إلى الجلد.

علامات مبكرة تكشف البهاق

قال الدكتور سونيل برابهو، دكتوراه في الطب وإخصائي الأمراض التناسلية وطبيب التجميل، إن أعراض البهاق يمكن أن تظهر في أي مرحلة من مراحل الحياة.

ونقل موقع thehealthsite عن المختص بعض أعراض البهاق التي يجب أن يبحث عنها أي شخص، وتشمل:

1- فقدان لون الجلد

تبدو على شكل بقع فاتحة، وتظهر عادةً أولاً على وجهك ويديك وذراعيك وساقيك وقدميك.

2- شحوب شعر الجسم

يكون هذا في وقت مبكر، ويشمل شعر الرموش والحواجب والوجه إذا كانت المناطق متورطة.

3- مشاكل الغدة الدرقية والغدة الكظرية

تعد أمراض الغدة الدرقية واحدة من أكثر المشكلات المرتبطة شيوعًا للأشخاص المصابين بالبهاق، ويمكن أن تكون الإصابة بمشكلة في الغدة الدرقية مؤشرًا على تطور البهاق.

4- فقدان لون الأنسجة داخل الأنف

5- تغيرات أو فقدان لون العينين

ما هي أعراض مرض البهاق؟

وفقا لموقع nhs، التابع لهيئة الخدمات الصحية الوطنية في المملكة المتحدة، تشمل مناطق الجلد الأكثر إصابة بالبهاق ما يلي:

- الفم والعينين

- الأصابع والمعصم

- الإبطين

- الفخذ

- الأعضاء التناسلية

- الفم

- أحيانا يتحول الشعر في المنطقة المصابة إلى اللون الأبيض أو الرمادي

- أحيانا يوجد في جذور الشعر مثل فروة رأسك