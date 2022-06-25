مقتل شخصين واصابة 14 في اطلاق نار بالعاصمة النرويجية اوسلو

وطن: قُتل شخصان وأصيب 14 آخرون في إطلاق نار وقع الليلة الماضية، قرب عدد من النوادي في العاصمة النرويجية اوسلو، حسبما أفادت الشرطة التي أعلنت اعتقال مشتبه به.

ووقع إطلاق النار حوالى الساعة الثانية من فجر اليوم بتوقيت القدس في ثلاثة مواقع قريبة، بينها حانة، في وسط العاصمة النروجية.

وأفادت الشرطة بمقتل شخصين وإصابة 14 آخرين، قائلة إنها صادرت سلاحين.

وقال المسؤول في الشرطة، توري بارستاد، خلال مؤتمر صحافي إن "كل شيء يشير الآن إلى أن هناك شخصا واحدا فقط ارتكب هذا العمل".

لكنه أضاف أنه تم تعزيز عديد قوى الأمن في العاصمة للتعامل مع أحداث أخرى محتملة، دون أن يحدد إذا كان ما حصل يتعلق بعمل إرهابي.

وذكر أن الشرطة تلقت أولى الإشارات الساعة 1,14 وأن المشتبه به أوقِف بعد خمس دقائق.

(المصدر- عرب 48)