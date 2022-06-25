ارتفاع إصابات "كوفيد-19" في أوروبا وجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط

وطن: ارتفعت حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وأوروبا الأسبوع الماضي، بينما انخفض عدد الوفيات عالميا بنسبة 16 بالمائة.

وقالت منظمة الصحة العالمية في أحدث تقرير أسبوعي عن الجائحة صدر يوم الأربعاء، إن هناك 3.3 مليون إصابة جديدة بكوفيد-19 الأسبوع الماضي، ما يمثل انخفاضا بنسبة 4 بالمائة، مع أكثر من 7500 حالة وفاة، لكن الحالات قفزت بنحو 45 بالمائة في جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط، ونحو 6 بالمائة في أوروبا.

وكانت منطقة جنوب شرق آسيا هي المنطقة الوحيدة التي أبلغت عن زيادة طفيفة بنسبة 4 بالمائة في الوفيات، بينما انخفضت الأرقام في أماكن أخرى.

وعلى الصعيد العالمي، انخفض عدد حالات كورونا الجديدة بعد أن بلغ ذروته في يناير 2022.

وقال سالم عبد الكريم، الخبير في علم الأوبئة ونائب رئيس جامعة كوازولو ناتال في جنوب إفريقيا، إن في أعداد الإصابة بكوفيد 19 وصل إلى مستويات منخفضة، وهو انخفاض لم نشهده كثيرا في العامين ونصف العام الماضيين.

وحذر سالم عبد الكريم من أن بعض الدول، ومنها بريطانيا، بدأت تشهد ارتفاعا طفيفا في عدد الحالات.

المصدر: RT