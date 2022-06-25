ميلان يدافع عن لقبه بمواجهة أودينيزي

وطن: يستهل ميلان حملة الدفاع عن لقبه في الدوري الإيطالي لكرة القدم في نهاية الأسبوع الثاني من آب/أغسطس على أرضه ضد أودينيزي، بحسب برنامج موسم 2022-2023.

تلعب تشكيلة المدرب ستيفانو بيولي بعد ذلك مع أتالانتا، بولونيا وساسوولو، قبل استقبال أول دربي لمدينة ميلانو ضد إنتر في الجولة الخامسة التي ستدور في أوائل شهر أيلول/سبتمبر.

وعلى غرار باقي البطولات الكبرى، يتوقف الدوري الإيطالي في نهاية فصل الخريف، افساحاً لكأس العالم FIFA قطر 2022™.

تقام المرحلة الخامسة عشرة في 13 تشرين الثاني/نوفمبر والسادسة عشرة في 4 كانون الثاني/يناير، فيما يُختتم الدوري في 4 حزيران/يونيو.