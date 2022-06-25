مقتل شاب في جسر الزرقاء بالداخل يرفع عدد ضحايا الجريمة الى 45 منذ مطلع العام

وطن: قُتل الشاب محمد خميس عماش (24 عاما) جرّاء تعرّضه لإطلاق نار في جريمة جديدة ارتُكِبت بعد منتصف الليلة الماضية، في بلدة جسر الزرقاء داخل أراضي عام 1948.

وعُلم أن الضحية تعرض لإطلاق النار نحو الساعة الواحدة فجرا، حين تواجد بسيارته قرب الملعب البلدي في جسر الزرقاء.

وبمقتل الشاب عماش يرتفع عدد ضحايا جرائم القتل في البلدات العربية، منذ مطلع العام 2022 الجاري الى 45 قتيلا، في حصيلة لا تشمل مدينة القدس ومنطقة الجولان السوري المحتلتين.

وجاءت جريمة قتل عماش، وسط تصاعد في أعمال الجريمة في البلدات العربية بالداخل حيث باتت جرائم القتل شبه يومية في ظل غياب تحركات جادة من قبل سلطات الاحتلال واجهزته المختلفة لوقف مسلسل القتل في البلدات الفلسطينية بالداخل.

(المصدر- عرب 48)