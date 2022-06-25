إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال على مفترق عرابة جنوب جنين

وطن: أصيب العديد من المواطنين بحالات اختناق، فجر اليوم السبت، نتيجة استنشاقهم الغاز المسيل للدموع خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، على مفترق بلدة عرابة جنوب جنين.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا مفترق عرابة الرابط بشارع جنين-نابلس، ما أدى إلى اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، التي أطلقت خلالها الأعيرة المعدنية، والقنابل الصوتية، والغاز المسيل للدموع، ما أدى الى إصابة عدد من الشبان بالاختناق.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال كثفت من تواجدها العسكري ونصب الحواجز في محيط قرى وبلدات عرابة، وقباطية، ومركة، والجلمة، والزبابدة، وقرية حداد السياحية.