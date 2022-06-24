الجهاد الإسلامي تدين التهديدات بحق خضر عدنان وتحذر من المساس به

وطن: استنكرت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، حملة الإساءة والتهديدات التي يتعرض لها القيادي في الحركة خضر عدنان من قبل "جهات مشبوهة خارجة عن الصف الوطني".

وأكدت الجهاد الإسلامي، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن "هذه الحملة التي تديرها جهات تتلقى توجيهاتها من مخابرات العدو الصهيوني"، مشيرة إلى "أنها حملة معلومة الأهداف التي تخدم الاحتلال الصهيوني، وتندرج في سياق محاولات ترهيب وملاحقة الأحرار بالضفة الغربية".

وحذرت الحركة " من المساس بالشيخ خضر عدنان، وأن التهديدات التي يتعرض لها الشيخ خضر عدنان، تمس بحركة الجهاد الإسلامي".

وشددت الحركة، أنها "لن تتهاون مع أي محاولة للاعتداء على الشيخ خضر عدنان أو غيره من قيادات وكوادر الحركة في الضفة الغربية".