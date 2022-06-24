منظمة العفو الدولية: السلطات تخفق في ضمان محاسبة المسؤولين عن مقتل نزار بنات

وطن: قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنَّ العدالة لا تزال بعيدة المنال بعد مرور عام على وفاة نزار بنات، الناشط الفلسطيني الذي توفي بعد وقت قصير من اعتقاله والاعتداء عليه من قبل قوات الأمن الفلسطينية في يونيو/حزيران 2021.

ودعت المنظمة في بيان لها "السلطات الفلسطينية" إلى "ضمان محاسبة المسؤولين عن وفاة نزار بنات من قبل نظام القضاء المدني لأن "الإجراءات في المحاكم العسكرية معيبة بشدة"."

وقالت المنظمة في بيانها انه "في 24 يونيو/حزيران 2021، اقتحمت وحدة مشتركة من قوات الأمن الوقائي وجهاز المخابرات العامة المنزل الذي كان يقيم فيه، وضربه عناصرها بالهراوات واقتادوه في سيارة عسكرية. وتوفي بعد حوالي ساعة أثناء نقله إلى المستشفى، وقد اتهمت السلطات الفلسطينية 14 ضابطا بمقتله لكنها فشلت في استجواب أو التحقيق مع أي من كبار الضباط. وجرى التحقيق والمحاكمة أمام القضاء العسكري، في انتهاك لمعايير حقوق الإنسان".

وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية "إنَّ المحاكمة العسكرية المعيبة لضباط الأمن الأربعة عشر من ذوي الرتب المتدنية لن تحقق العدالة. يجب أن تكون هناك محاكمة مدنية وفقًا للمعايير الدولية، وليس مجرد ستار من دخان لحماية من هم في المناصب العليا. من الضروري محاسبة الأفراد الذين أصدروا أوامر باعتقال نزار بنات دون سبب يجيزه القانون، وكذلك محاسبة الذين أشرفوا على عملية الاعتداء".

واضافت " يجب على السلطة الفلسطينية إحالة هذه القضية على الفور إلى نظام القضاء المدني، لضمان استقلال الإجراءات عن المتورطين في الجريمة".

وقالت هبة مرايف "هذه العملية القضائية أقرب إلى المهزلة، عندما يعرض الجهاز نفسه الذي يوظف المشتبه بهم ضمان تعاونهم في محاكمتهم. هذا هو بالضبط السبب الذي يجعل محكمة عسكرية غير قادرة أبدًا على كشف حقيقة ما حدث".

في 18 مايو/أيار 2022، انسحب غاندي الربعي وأسرة نزار بنات تمامًا من جلسات المحكمة، قائلين إنهم فقدوا الثقة في الإجراءات القضائية، وإنهم يعدون ملف القضية لنقلها للتقاضي أمام المحاكم المدنية.

وقال غاندي الربعي لمنظمة العفو الدولية: "كنا نكافح من أجل أن نقدم إلى العدالة ليس فقط أولئك الذين ارتكبوا الفعل المروع المتمثل في تعذيب نزار وقتله، ولكن أيضًا أولئك الذين أصدروا الأمر وسهلوه وأعطوا الضوء الأخضر. والآن، تراجعنا عشر خطوات إلى الوراء لأن المتهمين في‘عطلة’!"

وبموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، يجب الترافع في القضايا التي تنطوي على انتهاكات لحقوق الإنسان أمام محاكم مدنية، حتى لو شملت أفرادًا عسكريين.