82 إصابة خلال مواجهات مع الاحتلال في عدة قرى بنابلس

وطن: أفاد الهلال الأحمر، بأن طواقمه عالجت 82 مواطنا أصيبوا خلال المواجهات التي اندلعت مع قوات الاحتلال في قرى نابلس.

واندلعت مواجهات مع الاحتلال قرب جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس، وفي بلدة قريوت جنوب شرق نابلس، وفي قرية بيت دجن شرق نابلس.

وأصيب عدد من المواطنين خلال مواجهات مع الاحتلال في جبل صبيح ببلدة بيتا التي تشهد مسيرات ومواجهات مع الاحتلال بشكل مستمر.

وأفادت مصادر محلية بان قوات الاحتلال، أطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز تجاه المواطنين مما أدى لإصابة عدد منهم.

وفي قريوت، أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، جراء استنشاق الغاز السام المسيل للدموع خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في القرية.

وكانت قوات الاحتلال قد قمعت مسيرة سلمية انطلقت تنديدا بإقامة بؤرة استيطانية، واقتحام المستوطنين المتكرر لنبع قريوت، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز والصوت تجاه المواطنين، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق.

وفي سياق متصل، اقتحم عشرات المستوطنين نبع القرية، حيث يسعون في الآونة الأخيرة، للاستيلاء على نبعي المياه الرئيسيين الذين يغذيان القرية، وهما نبع قريوت وعين سيلون الأثريين.

وقالت مصادر محلية إن المستوطنين يحاولون حرمان أهالي القرية من مياههم التي تُستخدم في الشرب وري الأراضي الزراعية القريبة من النبعين، حيث يقومون بشكل متكرر باقتحام المكان، ويتصدى لهم المواطنون العزّل بصدورهم العارية دفاعًا عن قريتهم وأراضيهم ومواردهم.

أما في بيت دجن، فقد أصيب متطوع في الإغاثة الطبية، بقنبلة غاز في الوجه خلال مواجهات اندلعت في بيت دجن، نقل على أثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، كما أصيب عدد من المواطنين بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام المسيل للدموع.