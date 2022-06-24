وطن: قالت دائرة الأوقاف الإسلامية ان نحو 50 ألف مصلٍ أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، رغم تضييقات سلطات الاحتلال

وانتشرت شرطة الاحتلال على بوابات البلدة القديمة والطرقات والشوارع المؤدية للمسجد الأقصى، وبواباته الخارجية، وفحصوا الهويات الشخصية للمواطنين.

واكتظت ساحات المسجد الأقصى وباحاته بآلاف المصلين، الذين قدموا من محافظات الضفة بما فيها القدس المحتلة، وداخل أراضي العام 48.

وقال خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري خلال خطبة الجمعة: ان "أطماع الاحتلال في المسجد الأقصى لا تقف عند حدٍ معين فهم يسعون إلى إنجاز المرحلة الأولى من التقسيم المكاني والزماني ولكن بقدرة الله -عز وجل- والرباط لن تتم مخططاتهم".