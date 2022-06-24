المفوضية الأممية لحقوق الإنسان: الصحفية شيرين أبو عاقلة قتلت بنيران إسرائيلية

وطن: قالت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان إن النتائج أظهرت أن الصحفية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عاقلة قتلت برصاصة أطلقت من ناحية القوات الإسرائيلية، بحسب ما نقلته وكالة أ ف ب.

وقالت المتحدثة باسم مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان الجمعة إن المفوضية خلصت إلى أن الصحافية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عاقلة قتلت في 11 مايو بنيران القوات الإسرائيلية.

وذكرت رافينا شمدساني في مؤتمر صحافي في جنيف، اليوم الجمعة: "جميع المعلومات التي جمعناها، بما في ذلك من الجيش الإسرائيلي والنائب العام الفلسطيني، تؤكد حقيقة أن الطلقات التي قتلت أبو عاقلة وجرحت زميلها علي السمودي صدرت عن قوات الأمن الإسرائيلية وليست طلقات عشوائية صادرة عن فلسطينيين مسلحين كما قالت السلطات الإسرائيلية في البداية".

المصدر: أ ف ب