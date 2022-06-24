متضامنون يشاركون بزراعة أشجار في أراضي بورين جنوب نابلس

وطن: شارك عشرات المتضامنين الأجانب و"الإسرائيليين"، اليوم الجمعة، في زراعة أشجار في أراضي بورين جنوب نابلس.

وأفاد مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس، بأن مجموعات من المتضامنين شاركت اليوم في زراعة الأشجار شرق بورين جنوب نابلس، وذلك في نفس الأرض التي قام مستوطنون بحرثها خلال الأسبوع الماضي بغية الاستيلاء عليها.

ولفت إلى أن هذه الفعالية تأتي تضامنا مع أصحاب الأراضي وتعزيزا لصمودهم في ظل الهجمة الاستيطانية على المنطقة.

وفا