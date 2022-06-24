المئات يلبون دعوات فجر "هبة الكرامة" بالأقصى

وطن: لبى مئات المواطنين دعوات صلاة فجر اليوم الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، تحت شعار "هبة الكرامة".

وكان ناشطون مقدسيون، أطلقوا دعوات إلى شد الرحال للمسجد الأقصى المبارك والرباط تصديًا لمخططات الاحتلال في المدينة.

وشددت الدعوات على ضرورة مواصلة إعمار الأقصى والنفير في ساحاته، وحثّت أهالينا في القدس والضفة الغربية والداخل المحتل على شدّ الرحال إلى الأقصى وتكثيف التواجد فيه.

وانطلقت دعوات مقدسية للاعتكاف في المسجد الأقصى والرباط في رحابه، خلال العشر الأوائل من ذي الحجة، من يوم الخميس الذي يوافق 30 من حزيران الجاري، وحتى عيد الأضحى.