استطلاع إسرائيلي: تعادل معسكري الائتلاف واليمين بحصول كل منهما على 57 مقعدا

وطن: أظهر استطلاع نُشر اليوم، الجمعة، تعادل معسكري أحزاب الائتلاف الحالي ومعسكر رئيس المعارضة، بنيامين نتنياهو، لو جرت الانتخابات الآن، بحصول كل منهما على 57 مقعدا، إثر تجاوز أحزاب في الائتلاف نسبة الحسم، بينما لم تتجاوزها في الاستطلاع السابق.

وحصلت القائمة المشتركة التي لا تنتمي إلى أي من المعسكرين على 6 مقاعد، في الاستطلاع الحالي، الذي نشرته صحيفة "معاريف" اليوم، الجمعة. وأشارت الصحيفة إلى أن الاستطلاع أجري مباشرة بعد إعلان رئيس حكومة الاحتلال، نفتالي بينيت، ورئيس الحكومة البديل، يائير لبيد، عن حل الكنيست، يوم الإثنين الماضي.

ووفقا للاستطلاع، فإن أحزاب الليكود والصهيونية الدينية و"يمينا" ستفقد من قوتها، وربما يلامس الأخير نسبة الحسم، مقارنة بالاستطلاع السابق الذي نشرته الصحيفة، بينما يتجاوز حزب ميرتس نسبة الحسم.

ويتبين من الاستطلاع أن الأصوات الأكثر ضمانا هي لناخبين قالوا إنهم سينتخبون أحزاب "يهدوت هتوراة" وشاس والليكود، والأكثر هشاشة هي لناخبين سينتخبون أحزاب "يمينا" و"يسرائيل بيتينو" والعمل و"تيكفا حداشا. وأكد 73% على أنهم سيصوتون لأحزاب اليمين في المعارضة، بينما قال 38% فقط إنهم متأكدين من تصويتهم لأحزاب في الائتلاف الحالي. وقال 50% فقط من الناخبين العرب إنهم متأكدين من أنهم سيصوتون للقائمة المشتركة وللقائمة الموحدة.

ويبقى الليكود أكبر الأحزاب الإسرائيلية، بحصوله على 34 مقعدا، تليه في معسكر نتنياهو كتلة الصهيونية الدينية 9 مقاعد، "يهدوت هتوراة" 7 مقاعد، وشاس 7 مقاعد.

كذلك يبقى حزب "ييش عتيد" أكبر أحزاب كتلة الائتلاف الحالي بحصوله على 21 مقعدا، أي بزيادة مقعد واحد عن الاستطلاع السابق. يليه "كاحول لافان" 8 مقاعد، العمل 7 مقاعد، "يسرائيل بيتينو" 5 مقاعد، و4 مقاعد لكل من "يمينا" و"تيكفا حداشا" وميرتس والقائمة الموحدة.

(عرب 48)