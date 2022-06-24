مستوطنون يرفعون علم الاحتلال فوق مسجد كيسان شرق بيت لحم

وطن: رفع مستوطنون، فجر اليوم الجمعة، أعلاما "إسرائيلية" فوق مسجد قرية كيسان شرق بيت لحم.

وأفاد الناشط أحمد غزال، بان مجموعة من المستوطنين حاولوا اقتحام المسجد دون ان يتمكنوا وهذا ما ظهر جليا على الباب الرئيس الذي ألحق به خرابا، ومن ثم صعدوا على سطح المسجد ورفعوا أعلاما "إسرائيلية".

يشار الى ان قرية كيسان تتعرض منذ فترة الى اعتداءات متكررة من قبل المستوطنين وبحماية قوات الاحتلال تمثل بالاعتداء على المزارعين ورعاة الأغنام، ومنع المواطنين من الوصول الى أراضيهم والاستيلاء على مساحات من الدونمات.

وفا