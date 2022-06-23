"قنبلة" الميركاتو.. بايرن ميونخ يفكر بضم رونالدو لتعويض رحيل ليفاندوفسكي

وطن: أفادت صحيفة "آس" الإسبانية، اليوم الخميس، بأن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو اتخذ قراره بالرحيل عن صفوف فريقه مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، وقد تكون وجهته بايرن ميونخ.

وبحسب صحيفة "آس"، فإن رونالدو اتخذ قراره بالرحيل عن مانشستر يونايتد لفقدانه الأمل في منافسة فريقه على الألقاب الموسم المقبل، خاصة بعد التعاقدات القوية من منافسي"الشياطين الحمر" وعدم إبرام كتيبة المدرب الهولندي تين هاج لأي تعاقدات حتى الآن.

وتابعت الصحيفة أن النجم البرتغالي لا يريد أن يستنفد آخر موسم له مع مانشستر يونايتد وأحد آخر المواسم في مسيرته، دون المنافسة وتحقيق البطولات، خاصة وأن مانشستر يونايتد لم يتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، البطولة المفضلة لدى "صاروخ ماديرا".

وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن رونالدو يعي وجود اهتمام من بايرن ميونخ بضمه، وخاصة لوجود احتمالية كبيرة لرحيل مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي تجاه برشلونة الإسباني، حيث يرغب النادي الألماني في تعويض مهاجمه الذي قاد خط هجومهم لعديد المواسم.

يذكر أن مانشستر يونايتد احتل المركز السادس في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، وفشل في التأهل لدوري أبطال أوروبا، وتحقيق أي بطولة.