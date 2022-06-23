مؤسسة الحق تحصل على جائزة برونو كرايسكي في حقوق الإنسان لعام 2022

وطن: حصلت مؤسسة الحق على جائزة برونو كرايسكي في حقوق الإنسان لعام 2022 حيث تعتبر هذه الجائزة اعتراف وثناء بالدور الذي لا غنى عنه لمنظمات المجتمع المدني الفلسطيني في تعزيز وحماية حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني.

جائزة برونو كرايسكي لحقوق هي جائزة دولية تمنحها كل عامين مؤسسة برونو كرايسكي لحقوق الإنسان. أُسست في أكتوبر 1976، في مناسبة بلوغ المستشار النمساوي برونو كرايسكي سن الخامسة والستين، بهدف تكريم ذوي الإنجازات البارزة في حقوق الإنسان.

وكانت دولة الاحتلال الإسرائيلي عبر وزارة الشؤون الاستراتيجية، ومؤسسات أخرى تتخفى تحت ستار مؤسسات أهلية تابعة لدولة الاحتلال الاسرائيلي حملتها ضد مؤسسة الحق وضد مؤسسات حقوقية فلسطينية اخرى؛ بهدف إسكات صوتها، وعرقلة جهودها الهادفة لفضح ممارسات الاحتلال ومساءلة المجرمين ممن ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية