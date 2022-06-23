منظمات كندية ترفض مشاركة مسؤول حكومي بفعالية في مستوطنة بالضفة الغربية

وطن: استنكر ائتلاف من المنظمات الكندية موافقة مسؤول حكومي على المشاركة في فعالية مقبلة تنظمها جامعة مستوطنة آرييل المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين شمال الضفة الغربية.

ودعت منظمات "كنديون من أجل العدالة والسلام في الشرق الأوسط" و"أصوات يهودية مستقلة" و"ائتلاف المنظمات الفلسطينية الكندية" المسؤول الحكومي الكندي أيروين كوتلر إلى الانسحاب وعدم إلقاء خطاب مقرر في الجامعة الاستيطانية يوم 15 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وأشار بيان المنظمة إلى أن "الجامعة مقامة على أراضي سُرقت من القرى الفلسطينية المحيطة عام 1978"، لافتًا أن "مشاركة المسؤول الحكومي يناقض السياسة الخارجية الكندية التي تعتبر المستوطنات غير شرعية ومخالفة للقانون الدولي".