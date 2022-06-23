هنية ووفد قيادة "حماس" يلتقيان حسن نصر الله في لبنان

وطن: التقى رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية ووفد من قيادة الحركة، الخميس، الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله.

وقالت حركة "حماس"، في تصريح لها، إنّه جرى خلال اللقاء استعراض كل التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وخاصة ما يجري في القدس والمسجد الأقصى المبارك والضفة والقطاع وأوضاع الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج وخاصة في لبنان.

وأضاف بأنّ اللقاء استعرض التطورات السياسية في المنطقة وانعكاساتها على القضية الفلسطينية، والمخاطر المترتبة على مسار التطبيع على فلسطين والمنطقة برمتها في إطار سعي الاحتلال إلى تحقيق السيطرة على المنطقة ومقدراتها بوسائل مختلفة، وخلق صراعات داخلية بين مكونات الأمة.

وتابع بأنّه "تمّ التأكيد على تطوير برنامج ومحور المقاومة باعتبارها الخيار الاستراتيجي لاستعادة الحقوق الوطنية وحماية مقدرات الأمة وشعوبها من سلوك الاحتلال الذي يسعى إلى نهبها، بالإضافة إلى جريمته الكبرى باحتلاله الأراضي الفلسطينية والعربية".

وضمّ وفد "حماس" إلى جانب هنية كلًا من نائب رئيس الحركة الشيخ صالح العاروري، وعضوي المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق وخليل الحية، وممثل الحركة في لبنان أحمد عبد الهادي.

المصدر:(صفا)