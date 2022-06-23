تعديل ساعات عمل معبر الكرامة غداً الجمعة

وطن: أعلنت الادارة العامة للمعابر والحدود عن تعديل ساعات عمل معبر الكرامة يوم غد الجمعة ، حيث ستغادر اول حافلة من ارض الوطن الساعة الحادية عشرة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا ، وذلك لتسهيل حركة وسفر حجاج بيت الله الحرام.

اما بالنسبة للمسافرين القادمين لارض الوطن المعبر يعمل كالمعتاد من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا .

ودعت الادارة العامة للمعابر في بيانها، المسافرين إلى ترتيب ساعات سفرهم بما يتناسب مع ساعات عمل المعبر لتجنب الازدحام .