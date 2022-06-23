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تعديل ساعات عمل معبر الكرامة غداً الجمعة

23.06.2022 07:19 PM
تعديل ساعات عمل معبر الكرامة غداً الجمعة

وطن: أعلنت الادارة العامة للمعابر والحدود عن تعديل ساعات عمل معبر الكرامة يوم غد الجمعة ، حيث ستغادر اول حافلة من ارض الوطن الساعة  الحادية عشرة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا  ، وذلك لتسهيل حركة وسفر حجاج بيت الله الحرام.

اما بالنسبة للمسافرين القادمين لارض الوطن المعبر يعمل كالمعتاد من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا .

ودعت الادارة العامة للمعابر في بيانها، المسافرين إلى ترتيب ساعات سفرهم بما يتناسب مع ساعات عمل المعبر لتجنب الازدحام .

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