الاحتلال ينقض وعوده للأسير عواودة ويجدد اعتقاله الإداري 4 أشهر

وطن: قالت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي نقضت وعوداتها وتعهدها بإنهاء الاعتقال الإداري بحق الأسير خليل عواودة.

وذكرت المؤسسة في بيان مقتضب أن سلطات الاحتلال أصدرت أمرًا بتجديد اعتقاله الإداري لمدة 4 أشهر بدءا من تاريخ 26/06/2022م حتى 25/10/2022م، رغم خطورة وضعه الصحي.

يذكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قررت الإفراج عن الأسير عواودة من الخليل يوم الأحد المقبل، بعد أن علق، أمس الأربعاء، إضرابه المفتوح عن الطعام والذي استمر لمدة 111 يوما، رفضا لاعتقاله التعسفي.

وأفادت زوجة الأسير العواودة أن الاحتلال عقد الاتفاق الذي يقضي بالإفراج عن خليل دون تجديد حكمه الإداري بعد تدهور أوضاعه الصحية وتعرضه لخطر الوفاة في أي لحظة، ما تطلب تعليقه الفوري للإضراب وتقديم العناية الطبية اللازمة له.