المحامي كراجة لـوطن: الأجهزة الأمنية تفرج عن محمد هريش المعتقل على خلفية حادثة "منجرة بيتونيا"

وطن: أفرجت الأجهزة الأمنية عن محمد هريش الذي كان معتقلا في سجن أريحا على خلفية حادثة الانفجار الذي وقع في منجرة بيتونيا.

وأفاد المحامي مهند كراجة عضو مجموعة "محامون من أجل العدالة" لـوطن، بأنه بعد الإفراج عن المعتقل هريش، لا يزال 6 أخرون موقوفون على ذمة قضية "منجرة بيتونيا".

ونشرت أسماء هريش صورة لها ولشقيقها محمد لحظة الإفراج عنه.

وكانت الشرطة ذكرت بأن انفجارا حدث داخل منجرة في بيتونيا غرب مدينة رام الله، في السادس من الشهر الجاري، وأحدث أضرارا مادية دون وقوع إصابات، حيث وتم التحفظ على مالك المنجرة، وأمر رئيس نيابة محافظة رام الله والبيرة بإغلاق المنجرة.

تجدر الإشارة إلى أن الأجهزة الأمنية اعتقلت عددا من الشبان على خلفية الحادثة، التي وقعت بداية الشهر الجاري، وأفرجت عن بعضهم لاحقا.