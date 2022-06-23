الاحتلال يصادق على مخطط لاقامة مستوطنة صناعية جديدة على أراضي اماتين ودير استيا

وطن: ذكر معهد اريج ان سلطات الاحتلال صادقت مؤخرا على مخطط استيطاني جديد يستهدف الأراضي الفلسطينية في محافظتي سلفيت وقلقيلية شمال الضفة، من أجل إقامة مستوطنة صناعية جديدة.

واوضح ان المخطط الاستيطاني الجديد الرقم 120/7 ويقضي بمصادرة ما مساحته 320 دونما من الأراضي التابعة لكل من قرى اماتين في محافظة قلقيلية بواقع 174 دونما, في الحوض رقم 2 في المواقع المعروفة محليا باسم جبل أبو السويد، و دير أبو قطيس وخلة الفهيت و زرع أبو كرش، وأيضا في بلدة دير استيا في محافظة سلفيت بواقع 156 دونما، في الحوضين رقم 3 و 4 (منطقة عقبة جردا والمسحيل على التوالي) من اجل توسيع المنطقة الصناعية القائمة في المنطقة.

جدير بالذكر أن الاراضي الفلسطينية المستهدفة بالمخطط الاستيطاني الجديد تتوسط مستوطنة عمانوئيل العمرانية (التي تم انشاءها في العام 1981) والمنطقة الصناعية التابعة لها والتي تم انشاءها في العام 1985 وتحمل رقم 120/4.