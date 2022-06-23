"الديمقراطية" تشيد بموقف الطبوبي في رفض جر تونس إلى مستنقع التطبيع مع "إسرائيل"



وطن: أشادت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في بيان لها، بالموقف القومي والوطني الأخلاقي، لنور الدين الطبوبي، رئيس الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي حذر من خطورة الضغوط التي تمارس على تونس وشعبها الشقيق، للالتحاق بركب التطبيع في إطار اتفاق أبراهام الذي ولد على أيدي إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، وما زال يتمدد ويتفاعل برعاية الإدارة الحالية في البيت الأبيض.

وقالت الجبهة: إن "موقف الطبوبي رئيس أكبر مؤسسة نقابية في تونس، تؤكد أصالة شعب تونس، وقواه السياسية والمجتمعية في رفضها التطبيع، ووفائها لشعبنا الفلسطيني وقضيته الوطنية".

وأشادت الجبهة بالدور الذي لعبته تونس في استضافة القيادة الفلسطينية بعد خروجها من بيروت، وأكدت ثقتها أن تونس ستبقى على الدوام إلى جانب شعبنا الفلسطيني، وأن شعبنا لن ينسى لتونس وفاءها وموقفها القومي.