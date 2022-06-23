الأردن:مقتل طالبة جامعية بخمس رصاصات واحدة منها بالرأس داخل جامعة العلوم التطبيقية

وطن: قتلت طالبة أردنية اليوم داخل حرم جامعة العلوم التطبيقية في منطقة شفا بدران بعمان.

وأصيبت الفتاة بخمس رصاصات في مختلف أنحاء جسدها، واحدة منها استقرت في الرأس.

ووفق المعلومات، فإن الطالبة تدرس تخصص التمريض (سنة ثانية)، وتلقت رصاصات من شخص ليس طالبا في الجامعة، إنما استطاع الدخول بسلاحه مرتديا قبعة، وقام بملاحقتها بعد خروجها من الامتحان وإطلاق النار عليها، قبل أن يلوذ بالفرار، وهو يطلق الرصاص في الهواء لإفشال محاولة القبض عليه.

وكانت قد مديرية الأمن العام أصدرت بيانا قالت فيه، "أقدم أحد الاشخاص قبل قليل على إطلاق عيارات نارية باتجاه إحدى الفتيات داخل جامعة خاصة شمال العاصمة، إذ نتج عن ذلك اصابتها وأسعفت إلى المستشفى بحالة سيئة ولاذ الفاعل بالفرار وبوشرت التحقيقات لتحديد هويته وإلقاء القبض عليه".

ولاحقا، أكدت المديرية، وفاة الطالبة متأثرة بإصابتها.