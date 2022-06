فنانون وكتاب ينسحبون من مؤتمر معهد "غوتة" الألماني إثر الغائه مشاركة الفلسطيني محمد الكرد بسبب موقفه من الاحتلال

وطن: ذكرت الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل على موقعها الالكتروني ان فنانين وأدباء دوليين انسحبوا من مؤتمر "أبعد من الجاني الوحيد: حول ديناميكيات اليمين العالمي" (Beyond the Lone Offender – Dynamics of the Global Right)، الذي ينظمه معهد "غوتة" الألماني، وذلك احتجاجاً على قيام معهد غوتة بإلغاء الدعوة التي كان قد وجهها للناشط الفلسطيني المقدسي محمد الكرد.

وكان معهد "غوتة" الألماني أعلن في تغريدة له عبر "تويتر" عن إلغاء دعوة الناشط الفلسطيني محمد الكرد بدعوى أن مواقف الكرد من نظام الاستعمار والأبارتهايد الاسرائيلي "ليست مقبولة" وأن الكرد "ليس متحدثاً مناسباً في المؤتمر".

وإثر موقف معهد غوتة من الناشط الفلسطيني محمد الكرد، فان منسقا الجلسة التي كان من المفترض أن يشارك فيها الكرد، وهما الفنانة والباحثة (Moshtari Hilal) والباحث (Sinthujan Varatharajah)، أعلنا انسحابهما من فعاليات المؤتمر واعتبرا قرار المعهد بمنع الكرد من المشاركة تصرفا عنصريا و"يفرض مناخاً من الرقابة المناهضة للفسطينيين".

وتبعت ذلك انسحابات عديدة من بين مشاركين بالمؤتمر، شملت انسحاب الكاتب محمد حنيف، والفنانة (Sarah Fartuun Heinze) و(Thomas Spies) والكاتبة الأمريكية (Ijeoma Oluo) والفنان (Zuher Jazmati) والكاتب والمحرر (Hanno Hauenstein) والباحثة (Dimitra Andritsou) والكاتبة (Esther Dischereit) والفنانة (İpek İpekçioğlu).

وسجلت جميع هذه الانسحابات كرفض لموقف معهد "غوتة" العنصري ضد الفلسطينيين، ومحاولته نزع الشرعية عن النشطاء الفلسطينيين، وعن حق الشعب الفلسطيني الحر في النضال من أجل حقوقه.

(المصدر: موقع الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل)