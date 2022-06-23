جريحان برصاص الاحتلال خلال اقتحام ومواجهات في مخيم الدهيشة

وطن: أصيب مواطنان برصاص الاحتلال، اصابة احدهما شديدة، وذلك خلال مواجهات اندلعت في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم عقب اقتحام قوات الاحتلال المخيم اليوم الاربعاء

وافادت وزارة الصحة ان شابا في الثالثة والعشرين من عمره وصل مستشفى بيت جالا الحكومي وهو يعاني من نزيف حاد في البطن نتيجة إصابته برصاصة أطلقها عليه جيش الاحتلال خلال العدوان على مخيم الدهيشة في بيت لحم.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم وحاصرت أحد المنازل، بهدف اعتقال أحد نشطاء المقاومة، ودفعت بتعزيزات عسكرية للمخيم ما ادى لاندلاع مواجهات اصيب خلالها شابان برصاص الجيش.