اصابة شابين برصاص الاحتلال قرب الجلزون

وطن: أصيب شابان برصاص الاحتلال، إثر اطلاق قوات الاحتلال النار على مركبة قرب مخيم الجلزون بعد منتصف الليلة الماضية.

وأطلقت قوات الاحتلال النار على مركبة خلال مرورها قرب مخيم الجلزون، ما أدى لإصابة شابين أحدهما بالكتف والآخر بشظية في الرأس، ووصفت جراحهما بالمستقرة.

وقبيل الحادثة، اندلعت مواجهات في محيط المستوطنة المذكورة، بعد قيام شبان بإلقاء زجاجات حارقة على النقاط العسكرية المحيط بمستوطنة "بيت إيل" والتسبب بحرائق في المكان.

وشهد محيط المستوطنة استنفارا لقوات الاحتلال وإغلاق للبوابة الحديدية المقامة على طريق الجلزون – البيرة.