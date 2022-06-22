وزير جيش الاحتلال غانتس: إذا لزم الأمر سندخل مرة أخرى إلى بيروت وصيدا وصور

وطن: قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، بيني غانتس، إنه إذا طلب منا تنفيذ عملية في لبنان، ستكون قوية ودقيقة، وإن لزم الأمر سندخل مرة أخرى إلى بيروت وصيدا وصور.

قال غانتس في تصريح خلال إحياء الذكرى الأربعين "لحرب بيروت" عام 1982 ، مشددا على أنه "إذا طلب منا القيام بعملية في لبنان ستكون قوية ودقيقة، وستفرض ثمنا باهظا على شحنات إيران وحزب الله واللبنانيين"،

وأكد أنه "في مواجهة أي تهديد لمواطني دولة الاحتلال الاسرائيلي، لن تكون أي بنية تحتية تستخدم لإلحاق الأذى بنا محصنة".

وأعلن "أننا جاهزون للمعركة، وإذا لزم الأمر سندخل مرة أخرى إلى بيروت وصيدا وصور"، مضيفا: "لا نريد حربا ومستعدون للسير بعيدا جدا على طريق السلام".