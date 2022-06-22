الاحتلال يفرج عن الأسير خليل عواودة الأحد المقبل

وطن: أكدت زوجة الأسير خليل عواودة اليوم الأربعاء، أن سلطات الاحتلال تقرر الإفراج عن زوجها الأحد المقبل الموافق 26 يونيو بعد انتهاء حكمه الإداري دون تجديده.

وأفادت العواودة، أن الاحتلال عقد الاتفاق الذي يقضي بالإفراج عن خليل دون تجديد حكمه الإداري بعد تدهور أوضاعه الصحية وتعرضه لخطر الوفاة في أي لحظة، ما تطلب تعليقه الفوري للإضراب وتقديم العناية الطبية اللازمة له.

وأضافت العواودة أن تفاصيل الإفراج لم تتضح بعد ما إذا كان سيبقى خليل في ذات المشفى في الداخل المحتل أم سيتم نقله إلى أحد مشافي الضفة، مبينةً أن زوجها خليل يعاني من أوضاع صحية سيئة جداً.

وكان الأسير خليل عواودة (40 عاماً) من مدينة الخليل، علّق إضرابه المفتوح عن الطعام، الذي استمر لمدة 111 يوماً رفضاً لاعتقاله الإداري، بعد تعهدات ووعود بإنهاء اعتقاله.

المصدر: (صفا)