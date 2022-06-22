بايرن ميونيخ يتعاقد مع ماني رسميًا

وطن: أتم نادي بايرن ميونيخ الألماني صفقة السنغالي ساديو ماني قادماً من صفوف ليفربول الإنجليزي بعد جولة مكثفة من المفاوضات عقب نهاية الموسم الماضي (2021-2022).

وأعلن النادي الألماني في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني مساء الأربعاء تعاقده مع ماني لمدة 3 سنوات.

ووصل الدولي السنغالي إلى الأراضي الألمانية أمس الثلاثاء للخضوع للفحوصات الطبية التي اجتازها بنجاح، قبل توقيعه على عقود انتقاله لبطل "البوندسليجا".

وأنهى ماني رحلته داخل ملعب "أنفيلد" بقميص "الريدز" الذي ارتداه منذ عام 2016، وذلك بعد فترة ناجحة مع وصيف بطل أوروبا.

وتأتي صفقة انتقال ماني إلى بايرن ميونيخ في ظل الأنباء التي تفيد باقتراب المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي من الرحيل عن النادي البافاري صوب برشلونة الإسباني هذا الصيف.