فيديو | عم الشهيد علي حرب يتحدث لوطن عن مناقبه.. كان ودودا محبا للعلم وللأرض

وطن: قال نعيم حرب عم الشهيد علي حرب إنه "لا توجد كلمات تصف الشهيد علي، فهو ليس ابن اخي بل صديقي ورفيقي في الجامعة عندما كنت ادرس الماجستير، وكانت بيننا العديد من القصص".

وأضاف في حديثه لـوطن: الشهيد علي إنسان بكل ما تعنيه الكملة من معنى، فلم يؤذي أحدا منذ طفولته حتى استشهاده، وكانت علاقته طيبة مع الجميع في الجامعة وكان ودودا وشغوفا بالعلم ويحب البحث العلمي، وقد وانهى دراسة الهندسة الالكترونية من جامعة القدس.

وتابع نعيم حرب: كان لديه مشروع تخرج، ولم يسمح له الاحتلال باستيراد جهاز الإنذار ليساعد لمنقذين.

وقال: علي النموذج الذي حب الأرض والوطن، دائما كان يدافع عن الناس.