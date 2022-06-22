الاحتلال يعتدي على متضامنين ويحتجز اثنين منهم في مسافر يطا

وطن: اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بالضرب على عدد من النشطاء والمتضامنين الأجانب واحتجزت اثنين منهم، في مسافر يطا جنوب الخليل.

وقال منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب الجبور، ان قوات الاحتلال اعتدت بالضرب على عدد من النشطاء والمتضامنين الأجانب، أثناء احتجاجهم على عمليات التدريب التي تنفذها قوات الاحتلال لليوم الثاني على التوالي بالقرب وبين منازل المواطنين في منطقة المركز بمسافر يطا، واحتجزت اثنين منهم لفترة طويلة.

وأضاف إن قوات الاحتلال نشرت مجسمات لأهداف وهمية بين منازل المواطنين، وتنفذ عمليات تدريب بأسلحة ثقيلة في المكان، الأمر الذي أثار حالة من الخوف والهلع لدى الأهالي.

يذكر ان تلك المناطق تقع ضمن 12 تجمعا سكنيا في منطقة المسافر يسعى الاحتلال إلى هدمها وتهجير سكانها لصالح مشاريعه الاستيطانية.

(وفا)