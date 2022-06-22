اتحاد صناعة الحجر والرخام يحذر من مخاطر تسلل الحجر المستورد الى السوق المحلية

وطن: حذر اتحاد صناعة الحجر والرخام من خطورة تسلل الحجر المستورد الى السوق المحلية على حساب قطاع صناعة الحجر والرخام الفلسطيني، ودعوا الى مواجهة ذلك بكافة السبل وضمن خطط مدروسة.

جاء ذلك خلال ورشة عمل حول تعزيز تنافسية منتج الحجر التي عقدها اتحاد صناعة الحجر والرخام بالشراكة مع نقابة المهندسين في بيت لحم، اليوم الأربعاء، بمشاركة ممثلين عن وزارتي الاقتصاد الوطني والأشغال العامة، بحضور 53 مهندسا من منطقة بيت لحم واكثر من 40 شركة عضوا في الاتحاد.

وهدفت الورشة إلى تعزيز تنافسية الحجر الفلسطيني، كاستجابة لمؤشرات تسلل الحجر المستورد الى السوق المحلية وإن كانت بنسبة ضئيلة جدا.

وحث رئيس الهيئة الفرعية للاتحاد في بيت لحم احمد المصري على العمل المشترك الجدي لمواجهة المستورد باعتبار ذلك واجبا وطنيا.

وقال إن "منتجاتنا الفلسطينية هي الأولوية، الأمر الذي ينعكس على الاقتصاد الكلي".