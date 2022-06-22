دمشق تعلن عودة العمل الى مطارها الدولي غداً الخميس

وطن: أعلنت الحكومة السورية عودة العمل الى مطار دمشق الدولي اعتبارا من يوم غد الخميس، بعد تعرضه لعدوان صاروخي إسرائيلي في العاشر من الشهر الجاري .

وقالت وزارة النقل السورية اليوم الأربعاء في بيان لها بث على مواقع التواصل الاجتماعي التابعة للوزارة "يمكن لجميع النواقل الجوية العمل برحلاتها القادمة والمغادرة عبر المطار اعتبارًا من هذا التاريخ، والمطار سيعمل بكل طاقته لخدمة السادة المسافرين والشركات المشغّلة ، وذلك بعد أن تمَّ الانتهاء من إصلاح الأضرار البالغة في مدرجات المطار وتجهيزاته التي نجمت عن العدوان الإسرائـيلي".

ونفذ الاحتلال عدوانا صاروخياً من اتجاه الجولان المحتل، مستهدفاً بعض النقاط جنوب العاصمة دمشق، بينها مطار دمشق الدولي وذلك باستهداف البنية التحتية لمطار دمشق الدولي ومنها مبنى الصالة الثانية وخروج مهابط الطائرات عن الخدمة، الأمر الذي ادى الى تعليق الرحلات الجوية القادمة والمغادرة وتحويلها لمطار حلب ومطار اللاذقية.