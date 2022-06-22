الاحتلال يشعل النار في أراضي المواطنين الزراعية شرق غزة

وطن: أشعلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، النيران في أراضي المواطنين الزراعية شرق محافظة غزة.

وافادت المصادر، بان قوة من جنود الاحتلال ترجلوا من مواقعهم العسكرية شرق حي التفاح شرق غزة، وقاموا بإشعال النيران في أراضي المواطنين الزراعية، الأمر الذي أدى لاندلاع حرائق كبيرة فيها.

وكانت قوات الاحتلال توغلت في وقت سابق شرق محافظة رفح جنوب قطاع غزة وقامت بأعمال تجريف وتخريب في ممتلكات المواطنين الزراعية وسط إطلاق للنار والغاز تجاه رعاة الأغنام والمزارعين.