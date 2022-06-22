فيديو | جدة الشهيد علي حرب لـوطن: خرج للدفاع عن أرضه فقتله مستوطن بحماية جيش الاحتلال

وطن: قالت صفية حرب جدة الشهيد علي حسن حرب لـوطن، إن حفيدها خرج لصلاة العصر في المسجد، أمس الثلاثاء، وهناك علم أن المستوطنين استولوا على الأرض ووضعوا الخيام فيها.

وأضافت: ذهب مع الشبان للدفاع عن أرضه، وهناك قتله مستوطن.

وأشارت إلى أن المستوطنين استولوا على الجبال ويمنعون أصحابها من قطف زيتونها أو الاقتراب منها.

وأوضحت أن جيش الاحتلال يوفر الحماية للمستوطنين في الاعتداء على المواطنين.

واستشهد الشاب علي حسن حرب، مساء أمس الثلاثاء، جراء تعرضه للطعن بشكل مباشر في القلب من قبل مستوطن في أرضه بقرية سكاكا شرق سلفيت.